Solidarietà e guerra. Tenderstories produttore di Kordon alla Festa del Cinema di Roma

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il lungometraggio, diretto da Alice Tomassini racconta storie di straordinaria umanità al confine tra Ucraina e Ungheria Venerdì 14 ottobre, alle ore 20.00, al museo Maxxi, in occasione della diciassettesima edizione delladeldi2022, sarà presentato(Confine), il documentario diretto da Alice Tomassini e prodotto da Vatican Media eracconta la storia di cinque volontarie Ucraine, che si trovano in una stazioneperiferia di Zahony, e che stanno combattendo unanon violenta, facendo da spola tra l’Ucraina e l’Ungheria per ridare speranza a un popolo sotto attacco. Un emozionante ritratto di resistenza, coraggio efemminile. Le loro storie si specchiano in quelle ...