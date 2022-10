(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In vista del via della stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di, fissato per il 28-30 ottobre a Les Deux Alps, in Francia, la Nazionale italiana si ritroverà al Passoda martedì 11 a venerdì 14 ottobre per quattro giorni di allenamenti agli ordini del direttore tecnico Cesare Pisoni. Per questo ritiro, assieme al direttore tecnico degli, a comporre lo staff tecnico saranno Luca Pozzolini, Stefano Pozzolini, Luigi Devizzi, Claudio Fabbri, Sergio Bonaldi, Riccardo Bagliani, Luca Martorelli, Simone Maffioletti e Lorenzo Occhipinti. Sono nove gli atleti: per il settore maschile ci saranno Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari e Michele Godino, mentre per quello femminile sono state chiamate Caterina Carpano, Michela Moioli, Francesca Gallina, ...

OA Sport

In vista del via della stagione 2022 - 2023 della Coppa del Mondo di, la Nazionale italiana si ritroverà al Passo dello Stelvio da lunedì 3 a venerdì 7 ottobre per cinque giorni di allenamenti agli ordini del direttore tecnico Cesare Pisoni. Per questo ...Così come pianificato per gli azzurri dello, anche la Nazionale italiana di skicross, in vista dell'inizio della stagione 2022 - 2023 di Coppa del Mondo e Coppa Europa, si ritroverà al lavoro al Passo dello Stelvio da lunedì 3 a ... Snowboardcross, i convocati dell'Italia per il raduno dello Stelvio: 9 azzurri al lavoro Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Moioli e compagni sulla neve dal 3 al 7 ottobre, nello stesso periodo si alleneranno anche i gruppi di Coppa del Mondo e Coppa Europa per la nazionale di skicross.