Smart working | c' è chi lo sfrutta per lavorare per quattro aziende contemporaneamente

I dati verranno comunicati il 20 di questo mese dall'Osservatoriodel Politecnico di Milano, ma possiamo fin da subito anticipare una tendenza: in Italia il ricorso al lavoro agile è in calo e non di poco. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno,..., fuga per il caro - bollette: per 8 lavoratori su 10 (che chiedono bonus) non è più conveniente Ad annunciarlo è stato il Dipartimento della Funzione pubblica che in una circolare ...Il Politecnico di Milano sta per pubblicare i dati sul lavoro agile che è in sensibile decrescita. Aumenta solo nelle grandi imprese. Calcoli alla ...Le azioni di efficientamento energetico nella Pubblica amministrazione potranno rientrare tra i criteri per attribuire il cosiddetto «dividendo di efficienza», introdotto nel 2009 ...