Si immerge a mare da 11 anni per la moglie | Il motivo spezza il cuore

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lo fa ogni giorno da 11, un uomo giapponese ha trovato un modo assai anomalo per essere sempre presente. Ildel gesto. Un amore che vince tutto, quello di quest’uomo per laè un esempio. Una storia cheil, un uomo che per 11 continua arsi insolo L'articolo Sida 11per laIlilNewNotizie.it.

Ogni settimana sinelle acque della sua regione, Onagawa. Lo farà finchè il suo corpo si ... Così si è fatto animo e coraggio e ha deciso di iniziare a cercarla in. A settembre 2013 decide ...Gabriella Mazzeo per www.fanpage.it yasuo takamatsu siper trovare la moglie Dal 2011 continua a immergersi al largo della costa orientale del Giappone per trovare il corpo senza vita di sua moglie. Yasuo Takamatsu cerca da 11 anni ...Il connubio tra il mondo della moda e quello del design è ormai cosa nota. Basti solo pensare alle storiche collezioni dell’architetto Gianfranco Ferré o, alla più recente liaison nata tra la designer ...«Le curve sono l’essenza del mio lavoro perché sono l’essenza pura e semplice del Brasile», ha dichiarato una volta l’architetto Paulo Mendes da Rocha in una celebrazione di quell’opulenza di forme an ...