Serie C 2022 23 | Ferrari trascina il Vicenza | battuta 2-0 la JuventusU23

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Termina 2-0 al Romeo Menti trae Juventus U23, la sfida valevole per la quinta giornata diC, Girone A/23. Padroni di casa che salgono così all’ottavo posto in classifica con 11 punti, bianconeri che restano al 16esimo posto a quota 6. Tanta Juve, ma vantaggioal termine della prima frazione di gioco. Le occasioni non sono sicuramente mancate al Romeo Menti, prima con la doppia chance di Rolfini e poi con le tantissime occasioni di Pecorino. A firmare il vantaggio è peròal 25esimo minuto: l’attaccante numero 9 riceve palla dalla destra da Dalmonte, e si gira di prima con il destro. Spiazzato il portiere avversario, 1-0 al quarantacinquesimo. Inizio ripresa più equilibrato ma caratterizzato dal raddoppio dei padroni di casa. E’ ancoraa ...

