Serie A - Le designazioni della 10° giornata

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ªdel Campionato diA 2022/23 in programma domenica 16 ottobre. EMPOLI – MONZA Sabato 15/10 h. 15.00 RAPUANO BOTTEGONI – SCATRAGLI IV: PEZZUTO VAR: ORSATO AVAR: MARINI TORINO – JUVENTUS Sabato 15/10 h. 18.00 MARIANI BACCINI – COLAROSSI IV: GHERSINI VAR: DI PAOLO AVAR: CARBONE ATALANTA – SASSUOLO Sabato 15/10 h. 20.45 MARCENARO COSTANZO – PASSERI IV: SANTORO VAR: ABISSO AVAR: LONGO S. INTER – SALERNITANA h. 12.30 SACCHI ROSSI L. – DI GIOIA IV: PICCININI VAR: MARINI AVAR: GIALLATINI LAZIO – UDINESE h. 15.00 COLOMBO IMPERIALE – DI IORIO IV: MARINELLI VAR: IRRATI AVAR: MUTO SPEZIA – CREMONESE h. ...

ROMA - Sono state rese note sul sito dell' AIA le designazioni arbitrali per la 10ª giornata del Campionato di Serie A 2022/23. Napoli - Bologna sarà diretta da Cosso, Sampdoria - Roma a Di Bello. Ad arbitrare il derby della Mole Torino - Juventus sarà Mariani.