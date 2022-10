“Se rientra al GF Vip?” Signorini sgancia la bomba su Ginevra Lamborghini Tutto nelle sue mani

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)al GF? Le ultime settimane non sono state facili per la sorella di Elettra, accusata come altri inquilini della casa, di non aver dimostrato la dovuta empatia nei riguardi di Marco Bellavia. La scorsa settimana la concorrente è stata squalificata dal gioco a causa delle parole pronunciate contro il conduttore di Bim Bum Bam. “Per tutte le ragioni di cui abbiamo parlato, il Grande Fratello ti dice che sei ufficialmente squalificata dal gioco”, erano state le parole di Alfonsoper annunciare la squalifica della concorrente, chiamata nel salotto di casa, con i concorrenti impietriti per la notizia. Troppo gravi le parole pronunciate dalla giovane bolognese che con il suo affermare che Marco Bellavia meritasse di essere bullizzato ha oltrepassato ogni ...