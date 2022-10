Se Kiev entra nella Nato | la guerra finisce subito | la provocazione di Cicchitto

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Prima la pandemia, poi l'invasione dell'Ucraina: dalla Cina e dalla Russia sono venuti i due shock, di segno molto diverso, che hanno sconvolto la relativa stabilità che aveva caratterizzato il mondo dopo il crollo del comunismo in Russia e nei paesi dell'Europa dell'Est. Si può parlare di relativa stabilità perché in mezzo c è stata un altra vicenda devastante, cioè l'esplosione del terrorismo islamico. Comunque Vladimir Putin almeno fino al 2008 aveva seguito una linea assai prudente che aveva portato all'incontro di Pratica di Mare con George W. Bush promosso da Silvio Berlusconi. Al contempo, però, Putin aveva portato avanti un'elaborazione ideologica e una conseguente dottrina militare fondate su una valutazione del tutto negativa dell'Occidente libertino scorretto, incapace di rispondere sul terreno della forza mentre le liberaldemocrazie possono essere manipolate ...