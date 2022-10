Se hai uova | farina e zucchine | prepara la mia Torta salata invisibile

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Avete dellein casa e non sapete cosa farne? Allora dovete assolutamente realizzare la ricetta del rustico. Davvero spettacolare! Unazione economica che non richiedere tanto tempo. Gli ingredienti sono facilmente reperibili in qualsiasi cucina, anche in quelle poco vissute, ed è davvero alla portata di tutti. Il suo gusto si farà amare da tutti e, dopo il primo assaggio, tutta la famiglia vi chiederà di cucinarlo ancora e ancora. Ecco tutti gli ingredienti e i passaggi utili per realizzare questa delizia da leccarsi i baffi.alle: ingredienti Realizzate l’impasto con i seguenti ingredienti: 100 gr di00 650 gr di1 bustina di lievito perzioni salate 30 gr ...