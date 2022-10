Scudo antimissile proposto da Berlino | ok da 13 Paesi | Donetsk | bombe russe su mercato | strage | Fonti Nato | Putin ha pieno controllo dei

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In Ucraina arriva il primo sistema di difesa aerea dalla Germania. Il nord della regione di Chernihiv è senza luce. Allarme Aiea: 'La centrale di Zaporizhzhia senza energia ...

In Ucraina arriva il primo sistema di difesa aerea dalla Germania. Il nord della regione di Chernihiv è senza luce. Allarme Aiea: 'La centrale di Zaporizhzhia senza energia ...Loeuropeo proposto dal cancelliere tedesco, Olaf Scholz , ha il sostegno di 13 Stati. È quanto riferisce il settimanale "Der Spiegel", secondo cui all'iniziativa del capo del governo ... Secondo “Der Spiegel” 13 Stati Nato appoggiano lo scudo antimissile europeo proposto da Scholz La guerra in Ucraina giunge al 231esimo giorno. La pioggia di fuoco russa che si è abbattuta su Kiev è stata estesa anche al Donetsk. L'esercito russo ha colpito il mercato centrale della città di Avd ...Consegnata la prima batteria di missili Iris-T: possono abbattere aerei, droni e cruise in un raggio di 40 chilometri. Ma Zelensky chiede una protezione ...