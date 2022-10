Scontro in tv da Napoli | percettore reddito rifiuta lavoro da 2mila euro | “Non emigro”

Le grandi città si stanno già muovendo: a Roma una fiaccolata in Campidoglio, poi Firenze,, ... I politici non facciano di questa situazione un terreno di. Non possiamo impedire a nessuno ...... LiciaCube è il frutto della collaborazione di Istituto Nazionale di Astrofisica, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Università Parthenope die Istituto di Fisica Applicata 'Nello ...Brutte notizie in vista della partita di Champions League di domani tra Napoli e Ajax, perché c'è stato già il primo scontro e un tifoso olandese che nella notte di ieri è stato accoltellato a… Leggi ...La partita decisiva è lo scontro diretto con la Lazio da giocare all’Olimpico ... Nella prima annata sulla panchina del Napoli l’inizio è da record, infatti in campionato riesce a vincere le prime ...