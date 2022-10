Sarri ha conquistato il mondo Lazio

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Numeri da record, tifosi impazziti, squadra unita e motivata: c'èal comando di unache sta raccogliendo ottimi risultati in campionato un po' meno in Europa League dove domani è attesa dallo spareggio contro lo Sturm Graz per centrare il primo posto nel girone. Le statistiche confermano i progressi rispetto alla prima stagione targata. Ci sono 20 punti in 9 partite (media 2,22 a partita), l'anno scorso erano solo 14 (1,55 a gara). In questo campionato sono 21 i gol segnati (due in più rispetto al '21-'22) e solo cinque quelli incassati che rendono la difesa biancoceleste la più ermetica insieme con quella dell'Atalanta di Gasperini (erano 17 l'anno scorso). Dopo la batosta di coppa in Danimarca la squadra si è ricompattata e sono arrivate vittorie e spettacolo ma anche gestione delle partite come a Firenze ...