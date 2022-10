Santoro e Floris | il delirio degli sconfitti | ora spunta pure il paragone tra la Meloni e Hitler

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Non hanno digerito la sconfitta. E non hanno nemmeno capito che la criminalizzazione è un boomerang perché a certe “fantasiose bombe” non crede più nessuno. Adessopersino il confronto storico trae la. Un vero. Le parole di Michelespiazzano lo studio di DiMartedì. Unincredibile, inaccettabile, un vera e propria follia. E siamo alle comiche quando correa rassicurare: «Io non so se laha le capacità che aveva, francamente a me non sembra…». Parole alle quali ha replicato ironico Giovanni: «Speriamo,…». «Sì, da questo punto di vista possiamo stare più tranquilli – ha continuato– è più alla nostra ...