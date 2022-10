Salute e Medicina – Colesterolo LDL | lanciata la prima terapia che lo riduce con due somministrazioni l’anno

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Passo importante nella gestione dell’ipercolesterolemia: OK da AIFA allacheilLDL con due. Con la Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre è stata approvata da AIFA la rimborsabilità per Inclisiran, farmaco innovativo indicato negli adulti con ipercolesterolemiaria (eterozigote familiare e non familiare) o dislipidemia mista Il farmaco, interferendo con l’RNA messaggero, è in grado di dimezzare i livelli dia bassa densità (LDL-C, più comunemente, “cattivo”), principale causa dell’aterosclerosi, la patologia vascolare più diffusa al mondo e responsabile di eventi coronarici e cerebrovascolari acuti (come l’infarto miocardico e l’ictus ...