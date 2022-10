Rumore Bim Festival | grande successo perle semifinali di Aversa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Ce) – Dalle audizioni alla conferenza stampa, passando per la serata di gala, puntando ai numerosi ospiti saliti sul palco. Si raccontano così leaddel contestBim, dedicato a Raffaella Carrà. La sala gremita al Teatro Cimarosa di(Caserta), è stato un veroche era già tutto racchiuso nelle premesse con artisti, nomi del mondo dello spettacolo, della danza e tv. Tra applausi, ed emozioni è stato un viaggio tra suoni, tempi e stili diversi con l’obiettivo di continuare a formare i giovani alla presenza di un’ampia e prestigiosa giuria. In rappresentanza delle categorie canto, ballo e recitazione: Ivan Esposito, Luigi Nappi, Salvo Musso, Alberto Bonura, Angela ...

