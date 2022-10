Ronda Rousey | “Voglio conquistare la WWE con la Baszler e riunire le Four Horsewomen of MMA”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)si è affermata come una delle migliori interpreti femminili della WWE. Prima di firmare con la federazione, si è guadagnata la fama nell’UFC e il suo passaggio al pro wrestling è stato piuttosto agevole. In un recente episodio di “The Baddest Stream On The Planet”, la Hall of Famer dell’UFC ha rivelato che le piacerebbe “” la WWE con Shayna. Laha risposto prontamente quando un fan le ha chiesto con quale star della compagnia vorrebbe fare squadra. Le sue parole “Shayna? Andiamo. Eliminiamo questa me**a. Credo che dovremmo fare il miglior match di sempre per risolvere il problema. Sai cosa sarebbe ancora meglio? Se tutte lefossero nella WWE e ci lasciassero lavorare insieme”. ...

WWE SmackDown Women's Championship:batte Liv Morgan in un Extreme Rules Match Primo shock della serata: giunge a conclusione il regno titolato di Liv Morgan, diventata campionessa a ...... RZA del Wu - Tang Clan ha scritto in The Tao of Wu che " Dragon Ball Z racconta il viaggio dell'uomo nero in America"; Denzel Curry ha detto che Goku e Gesù per lui pari sono;più di ...La WWE si è decisa a definire con certezza lo status di Ronda Rousey per questa sua ennesima run da campionessa ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...