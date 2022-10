Roma Turiste belghe travolte ed uccise sull’A24 L’uomo che le ha investite era ubriaco e drogato Wibe Bijls aspettava un bambino…

L'uomo che ha travolto e ucciso Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, le duebelghe morte asabato sera, è risultato positivo ai test per droga e alcol. Ora è in stato di fermo, accusato di omicidio stradale plurimo. L'incidente è avvenuto sulla bretella della A24 ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Si fermano per aiutare un automobilista e vengono falciate: morte duebelghe a. ...Turiste belghe uccise a Roma: fermato il pirata della strada che non le ha soccorse. Era positivo al test di alcol e droga.Jessy e Wibe turiste morte a Roma, investitore positivo ad alcol e droga. L'uomo è in stato di fermo accusato di omicidio stradale plurimo ROMA 12 OTT. - È in stato di fermo l'uomo che la notte di sab ...