Roma | scoperto fiorente giro di prostituzione | baby squillo in vendita a 500 euro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Era iniziato tutto come un ‘gioco’ per poi trasformarsi in un vero e proprio business in grado di far fruttare alle giovani protagoniste di questa vicenda tanti soldi. Vendevano il loro corpo, si prostituivano per comperarsi accessori all’ultima moda, borse e scarpe griffate e cellulari di ultima generazione. Siamo sul litoraleno, da Ostia ad Infernetto. Protagonista della vicenda quattro ragazze, tutte aventi un’età compresa tra i 18 ed i 20 anni. A tirare le fila del ‘gioco’ un loro amico, un ex compagno di classe nonché fidanzato di una di loro. Leggi anche: Era ricercato in tuttapa per sfruttamento della: arrestato ad Anzio Ildi affari Se le ragazze offrivano il loro corpo, l’amico ci metteva le amicizie procurando loro i clienti, tutti selezionati accuratamente. Un clandestino ...