Roma | nuovo blocco stradale degli attivisti di Ultima generazione | “Costretti a questi gesti per denunciare l’imminente collasso climatico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le attiviste e glidiquesta mattina sono tornate a bloccare le strade della capitale per ottenere azioni immediate dalla politica per arginare la crisi eco-climatica. Intorno alle 8 glihanno bloccato le strade diin due punti: sulla Via Salaria, incrocio via Grottazzolina, e su Viale Marco Polo, in direzione Piramide. Entrati in strada con lunghi striscioni “No gas no carbone”, glisi sono seduti in centro alle carreggiate bloccando le prime auto. Dietro di queste, lunghe colonne di veicoli. Decise e immediate le rimostranze e gli insultiautomobilisti bloccati. Nel giro di mezz’ora in entrambe le localizzazioni sono intervenute le Forze dell’Ordine, portando via gli. I ...