Roma | monta la protesta dopo gli sgomberi in Via del Frantoio | ex occupanti sotto la sede IV Municipio FOTO E VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Stannondo in piazza gli ormai exdello stabile di Via delal Tiburtino III sgomberati ieri al termine di un blitz congiunto delle forze dell’ordine. I manifestanti, che in questo momento si trovanoladel IVlungo la Via Tiburtina, chiedono un incontro con il mini-sindaco. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine. Gliall’ex centro di accoglienza al Tiburtino III L’intervento di ieri, ricordiamo, ha portato allo sgombero dell’ex centro di accoglienza della croce rosse situato in Via del44. In tutto 41 persone sono state denunciate per occupazione abusiva. Per la maggior parte si tratta di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 45 anni. su Il Corriere della Città.