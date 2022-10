Roma | lo stadio a Pietralata costerà 440 milioni | ecco come sarà

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il nuovodellasta iniziando a prendere forma. Dopo che Pietro Berardi, ceo della società giallorossa, la scorsa settimana ha consegnato a Gualtieri lo studio di fattibilitàche i primi dettagli sulla nuova costruzione non sono tardati ad arrivare. Leggi anche:della, il progetto in campidoglio:quandopronto Investimento di 440per il nuovodellaL‘investimento effettuato per la costruzione del nuovoè pari a 440,3di euro. La concessione durerà novanti anni e l’obiettivo che ci si prefigge è quello di realizzare un ...

Come sarà il nuovo stadio della Roma. Lo stadio avrà sette settori e dovrebbe ospitare esattamente 61.891 spettatori. La curva Sud verrà riproposta tale e quale. Le squadre ospiti potranno contare ... Il nuovo stadio della Roma a Pietralata sta iniziando a prendere forma. Dopo che Pietro Berardi, ceo della società giallorossa, la scorsa settimana ha consegnato a Gualtieri lo studio di fattibilità ...