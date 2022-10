Roma | infortunio “inedito” per Dybala | le condizioni

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lesione al retto femorale sinistro. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, non arriverebbero buone notizie per José Mourinho e tutto il mondoin seguito agli esami effettuati dal fuoriclasse argentino. Il problema che lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo della sfida casalinga contro il Lecce, immediatamente dopo il rigore realizzato, dovrebbe costringerlo fuori dal campo per circa un mese. Un problema che sarebbe di natura differente rispetto a quelli (spesso) accusati negli anni passati alla Juventus. Il giocatore avrebbe già cominciato il percorso di recupero con l’obiettivo di guarire entro l’inizio del campionato del mondo di fine novembre; al momento sarebbe ancora presto per stabilire le eventuali possibilità di tornare a disposizione del tecnico portoghese prima della sosta....