Roger Waters | “Non mi interessa molto il rock rumoroso come quello degli AC DC e dei Van Halen”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)ha parlato in una recente intervista dei suoi gusti musicali. E ha detto di non essereto al”, preferendo piuttosto lo stile dei cantautori. Ospite del podcast Joe Rogan Experience, il musicista ha citato anche alcuni artisti che non ama particolarmente, ai quali comunque riconosce importanti meriti.si L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebberti::torna in Italia con 4 concerti!: “Se non sopportate le mie idee politiche potete andare a fare in c**o al bar” Pink Floyd 36 anni anni fa usciva “The Final ...