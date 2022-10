Rischio esonero per Allegri | tra i possibili sostituti c’è anche l’ex Napoli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A lungo andare si sono rivelate un fuoco di paglia le due vittorie casalinghe della Juventus contro Bologna e Maccabi Haifa. Proprio contro la squadra israeliana, la Juve ha alzato bandiera bianca ieri sera, arrendendosi per 2-0. Molto sottotono i bianconeri apparsi ieri e, dove c’è sconfitta, c’è ovviamente il popolo juventino che invoca a gran voce l’di Massimiliano. Seppur post gara, il presidente Agnelli, abbia ribadito la permanenza dell’allenatore livornese in panchina, è impossibile non notare il malcontento generale. Calciatori completamente allo sbaraglio, ottavi di Champions ormai sfumati e l’incapacità dei bianconeri ad imporsi in campionato (dove ilin vetta dista già 10 punti) sono solo alcuni dei fattori che hanno fatto rinascere il movimento social #out negli ultimi ...

