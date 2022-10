Il Sannio Quotidiano

In arrivo 860 nuovi eco - compattatori in tutta Italia per ilad uso alimentare di bottiglie Pet 'to': è questo l'obiettivo del finanziamento da 22 milioni di euro erogato da Crédit Agricole Italia, intervenuta in qualità di Arranger, ...In arrivo 860 nuovi eco - compattatori in tutta Italia per ilad uso alimentare di bottiglie PET "to" . Questo l'obiettivo del finanziamento da 22 milioni di euro erogato da Crédit Agricole Italia , intervenuta in qualità di Arranger, ... Riciclo ‘bottle to bottle’, in arrivo oltre 860 nuovi eco-compattatori Coripet Roma, 12 ott. (Adnkronos) - In arrivo 860 nuovi eco-compattatori in tutta Italia per il riciclo ad uso alimentare di bottiglie Pet 'bottle to bottle': è questo l’obiettivo del finanziamento da 22 mili ...(Teleborsa) - In arrivo 860 nuovi eco-compattatori in tutta Italia per il riciclo ad uso alimentare di bottiglie PET "bottle to bottle". Questo l'obiettivo del finanziamento da 22 milioni di ...