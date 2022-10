Richiamato lotto di spinaci contaminato da mandragora

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Per contaminazione“Gigante” –ildi produzione 273 di‘Il Gigante’ 500 g, prodotti dall’azienda Spinerb di Colleoni Andrea, per sospetta contaminazione da. La segnalazione è sul sito del Ministero della Salute e avverte di non consumare il prodotto e di riportarlo in negozio. Ma molto probabilmente ad intossicare 10 persone in provincia di Napoli non è stata la, bensì lo stramonio (nella foto), un erba infestante con le foglie simili a quelle deglie fiori bellissimi, una pianta altamente velenosa appartenente alla famiglia delle Solanacee. La sua “velenosità” è dovuta all’elevata concentrazione di potenti alcaloidi, in ...