Ricette intestate ai morti | così due farmacisti si sono arricchiti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Intestavanoa persone defunte e non pagavano quanto dovuto ai creditori.i duesi sarebbero. Una coppia didi Verona – uniti nella vita e sul lavoro – avevano trovato il modo di arricchirsi con una maxi truffa. Marito e moglie gestivano la farmacia San Luca, in piazza Bra, a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Corriere della Sera

Dopo il caso - scandalo delleai morti , arrivano nuovi guai giudiziari sugli ex gestori della farmacia San Luca alle porte di piazza Bra. Ieri, marted 11 ottobre, i coniugi imputati sono stati entrambi ...Il gruppo di nordafricani, ben organizzato, acquisiva dal medicoa pazienti (ignari di tutto) selezionati in base alle loro reali patologie, al nome (che doveva avere assonanze ... Verona, quattro anni a testa ai coniugi farmacisti che compilavano ricette ai morti I gestori della Farmacia San Luca di piazza Bra, Castelli e consorte, condannati per una nuova accusa: «Sottrassero ai creditori 2 milioni di euro» ...Avrebbero rubato un centinaio di ricettari a svariati medici, redigendo oltre 2mila ricette false, utilizzando anche il nome di camici bianchi fantasma ...