Reazione a catena | dramma Cri Cri | 31 euro | mai accaduto prima

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Crollo totale per le Cri Cri a, il programma in onda su Rai1 con Marco Liorni. Le due ragazze, nel gioco che rinfresca la mente, arrivano alla fine con soli 31. Pochissimo. In pratica hanno dimezzato il bottino, che era di 62€ all'ultima parola, arrivando ad appena 31€ per comprare il terzo elemento. “Ci riproverete”, dice Liorni cercando in qualche modo di consolarle. Ma qual era la parola? Andiamo per gradi. Il primo e il terzo elemento all'ultimaera rispettivamente, ‘STORIA' e ‘PERMESSO', e con ‘SC A' come base della parola. Le Cri Cri danno come risposta ‘SCRITTA'. Ma non basta. Parla Liorni. E dice: “La scusa è una storia, si fa una storia per trovare una scusa, e si dice scusa quando si chiede permesso”. Si arriva, poi, all'intesa vincente dove va in ...

Guida tv di mercoledì 12 ottobre: i programmi della sera Rai 1 18:45 -20:00 - Tg1 20:30 - Soliti ignoti - Il ritorno 21:25 - Il commissario Montalbano - La gita a Tindari 23:35 - ...Non poteva finire peggio la puntata diandata in onda oggi, martedì 11 ottobre 2022, per le nuove campionesse, le Cri Cri, in carica da ieri, che al gioco finale non solo non hanno vinto, ma non hanno avuto neppure la ...