Real Madrid | Ancelotti | 'Rudiger sta bene Abbiamo giocato male | ma' VIDEO

Sky Sport

Antonio Rudiger chiude col sorriso e venti punti di sutura il match che ha regalato la qualificazione agli ottavi al. 'Quel che non ti uccide ti rende più forte! Sto bene, grazie a tutti per i messaggi' , ha scritto sui social il difensore tedesco dei blancos che, con il suo gol dell'1 - 1, al 95° del ..."Quel che non ti uccide ti rende più forte! Sto bene, grazie a tutti per i messaggi", ha scritto sui social il difensore tedesco delche, con il suo gol dell'1 - 1, al 95° del match ... Shakhtar-Real Madrid: Rudiger segna, ma che colpo alla testa Il difensore tedesco si è ferito alla testa in occasione della rete dell'1-1 con lo Shakhtar MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Un punto per ...Pareggio dolce per il City di Guardiola che vola agli ottavi di finali già nella quarta giornata di Champions. Pari anche tra Dortmund e Siviglia. Vittoria solo per i tedeschi a Glasgow.