Raspadori | «Possiamo ancora migliorare Oggi abbiamo fatto troppi errori | dobbiamo evitarlo»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Al termine di Napoli-Ajax, ai microfoni di Sky Sport ha parlato l’attaccante del Napoli, Giacomo, autore di uno dei 4 gol agli olandesi. «Era quello che volevamo,un’altra grande vittoria, una prestazione forse inferiore alle ultime ma ci sta un po’ di stanchezza. Volevamo impattare bene la partita, siamo riusciti a farlo e poi l’direzionata come volevamo». «Prospettive? Penso che siamo molto contenti per il traguardo importante macontinuare ad alimentare la nostra voglia di crescere, di fare meglio,farlo. Anchediversi...

Ieriha parlato in conferenza con Luciano Spalletti. "Domani è una grande occasione per ... Limare i dettagli su cuimigliorare tanto". "Le cinque sostituzioni è un aspetto molto ...... appena dopo il quarto d'ora Giacomo, ancora in gol, ha raddoppiato: si profila una ... Probabili formazioni Napoli Ajax/ Diretta tv: conferme partenopee (Champions) Dunque,dirlo ... Napoli, Raspadori: "Vittoria che ci dà consapevolezza, ma possiamo ancora crescere" L'ex attaccante del Sassuolo ha parlato ai microfoni di SKY Sport dopo il successo ottenuto contro l'Ajax per 4-2.Raspadori 7: ancora un gol, il miglior marcatore del Napoli ... Berghius 6: quando si accende con il mancino dà sempre la sensazione di poter creare qualcosa di significativo e diversi pericoli ...