Raspadori come Del Piero e Ravanelli | sempre in gol nelle prime tre partite in Champions

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Opta ci regala la statistica relativa ad un altro piccolo record agguantato da Giacomocon il Napoli. L’attaccante ex Sassuolo è stato autore di uno dei 4 gol con cui il Napoli ha battuto l’Ajax al Maradona in, qualificandosi in anticipo agli ottavi di finale. Con la sua rete, Giacomoè diventato il terzo calciatore italiano ad aver segnato in tutte le suetrenella massima competizione europea.arriva dopo Alessandro Dele Fabrizio, che ci sono riusciti nel 1995. Si tratta di una statistica Opta. 3 – Giacomo #è solo il 3° calciatore italiano ad aver segnato in tutte le suein ...