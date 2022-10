Ramstein | Kiev esulta | ' Presa la decisione storica di una no fly zone in Ucraina'

...dialla Nato ora sembra essere arrivata una svolta. A parlarne è Andriy Yermak, il capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, che su Twitter ha usato parole chiare: 'Un'altra. ...È il 231° giorno della guerra in Ucraina. "Un'altra. È un evento storico, perché si decide di chiudere il cielo dell'Ucraina. Rafforzare lo ...la pace Aggiornamenti ora per ora 18.57 ": ...Arriva la no-fly zone in Ucraina Dopo mesi in cui non si è più parlato di una delle iniziali richieste di Kiev alla Nato ora sembra ...Andriy Yermak, capo dell'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Siamo in costante dialogo con i nostri alleati ...