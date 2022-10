Ragusa | asini e cavalli sopravvissuti a un incendio rischiano il macello L’appello degli animalisti al presidente della Sicilia Schifani

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Potrebbero finire ali seie i 19tenuti allo stato semi-brado all’interno dell’azienda pilota regionale per l’allevamento dell’asinono a Calaforno,. Un anno fa sonoa un violentoche distrusse un’area naturale e uccise molti animali, oradi essere svenduti all’asta. A lanciare l’allarme e a chiedere l’intervento urgente del neoRegioneRenatoè l’associazione animalista Lega anti vivisezione (Lav). “Il dipartimento Sviluppo rurale e territorialeRegionena – spiega la Lav – ne ha deciso l’alienazione, così come definito nel Programma ...

... a oggi, la sorte di 6e 19 cavalli tenuti allo stato semi - brado all'interno dell'Azienda Pilota regionale per l'allevamento dell'Asino Ragusano che si trova in zona Calaforno (). Il ...Questa è infatti purtroppo, a oggi, la sorte di 6e 19 cavalli tenuti allo stato semi - brado all'interno dell'Azienda Pilota regionale per l'allevamento dell'Asino Ragusano che si trova in ...LAV: PRESIDENTE SCHIFANI INIZI IL SUO MANDATO SALVANDO LE VITE DI 25 CAVALLI E ASINI DA SVENDITA E MACELLAZIONE Sono sopravvissuti ad un incendio ma rischiano di essere svenduti all’asta se non interv ...Sono sopravvissuti ad un incendio ma rischiano di essere svenduti all’asta se non interverrà urgentemente il neo Presidente della Regione Renato Schifani. Questa è infatti purtroppo, a oggi, la sorte ...