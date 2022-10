Radja | che combini? Nainggolan arrestato per aver guidato senza patente

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), oltre ad essere conosciuto per le sue doti da calciatore, durantela sua carriera ha fatto parlare di sè anche per alcune ‘bravate’ e per il suo caratterino piuttosto piccante. Adesso, il centrocampista belga è stato: il fatto è avvenuto ad Anversa, dove l’ex di Roma e Inter haessere in possesso di unavalida. Il documento per poter guidare, infatti, era stato ritirato alo scorso anno, quando era stato pizzicato in auto in stato di ebbrezza. Per poter guidare nuovamente, il calciatore avrebbe dovuto sostenere l’esame di guida proprio adesso, alla scadenza del divieto impostogli. “È stato condotto in centrale per un interrogatorio e il veicolo è stato sottoposto a sequestro. Avevamo ricevuto già alcune ...