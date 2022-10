Quotidiani sportivi | le prime pagine | Juventus | la vergogna di Agnelli

Commenta per primo La Champions League è protagonista nelle prime pagine dei. La vergogna non basta: la Juve col Maccabi perde anche l'onore, ora è quasi fuori dalla Champions. Agnelli: 'Chiedo scusa ai tifosi'. Il presidente bianconero conferma Allegri , ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggiLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, dei principali...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli ...