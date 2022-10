Calciomercato.com

... l'Inter dopo un periodo nero, ha battuto meritatamente un opaco. La prima grande ...gli highlights del match e la sintesi ...Motivo per cui, in via temporanea, la produzione delle farine non sarà effettuata". Il prodotto ... Anchea singhiozzo Una situazione che non colpisce gli altri siti produttivi europei ... Qui Barcellona - Il tifoso dell'Inter sfida il divieto: 'Al Camp Nou con sciarpa, maglia di Barella e pure i calzini nerazzurri!' Il penalty fischiato a favore del Chelsea ha indignato i tifosi rossoneri. Che però negli ultimi anni hanno dovuto accettare decisioni ben più discutibili ...Ramón María Calderé, ex centrocampista del Barcellona e della Nazionale spagnola, in vista del match tra blaugrana e Inter in esclusiva per FcInterNews non si nasconde: ...