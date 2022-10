Quarta dose | prenotazioni in crescita Cambio regole sulla quarantena?

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Impennata per ledella: la nuova fase della campagna vaccinale aperta a tutti gli over 12 accelera dopo una partenza difficile. Complice l’evidente aumento dei casi: per gli esperti l’inizio di un’altra ondata autunnale. Verso il termine dell’era Speranza al Ministero della Salute: attesa per le decisioni del Governo Meloni in merito alla gestione dell’epidemia (a partire dalle).raddoppiate in una settimana: in una settimana lesono praticamente raddoppiate (+80%). Le somministrazioni del secondo booster del composto anti-Covid sono passate da una media di 15mila a ...