Pronti al ritorno di Trump? Twitter sta rivedendo le sue policies sui ban permanenti

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)diventa di manica larga. E rivede le suesui bandalla piattaforma. Una esigenza che, in qualche modo, è diventata fondamentale a partire dal 6 gennaio 2021, quando il ban permanente colpì – non troppo a sorpresa in verità – uno degli uomini più importanti del mondo, nonché uno dei profili più attivi sua livello globale: il presidente Usa ancora in carica Donald. Insomma,– da quando Elon Musk ha rilanciato la sua proposta d’acquisto di 44 miliardi di dollari – sta cercando di essere il più possibile in linea con la piattaforma immaginata dal fondatore di Tesla. Che, non a caso, si è battuto molto per evitare che il ban permanente sia la misura estrema della moderazione su. Dunque, stando alle novità, ...