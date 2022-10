Processo Wanda Nara-Brozovic | Perisic non si presenta come testimone | disposto accompagnamento coattivo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il centrocampista esterno del Tottenham, Ivan, è stato raggiunto da una notifica die una sanzione di 500 euro. Lo ha stabilito il tribunale di Milano nell’ambito delin cui Fabrizio Corona è imputato per diffamazione per quanto riguarda il presunto flirt tra, all’epoca moglie di Mauro Icardi, e l’allora compagno all’Inter Marcelodoveva comparire oggi in aula in qualità didell’accusa, ma non si èto a causa della partita di Champions League di stasera. Il giudice Elisabetta Canevini non ha potuto far altro che disporre che alla prossima udienza venga portato a testimoniare accompagnato dalle forze dell’ordine. Anche di Icardi, ...

"Non accetto la remissione della querela da parte di Icardi, voglio che venga e sia sentito nel. Ora la situazione tra lui eNara è un pentolone esplosivo, non stanno più insieme e la separazione potrebbe far emergere una nuova verità sui fatti oggetto del. Come sta ...... dicendoci: 'Guarda, non abbiamo intenzione di interferire in questo. Amiamo Naomi e ci ... dietro le quinte dei film Marvel Daa Visione, da Black Widow a Gamora, da Captain America a ...Il calciatore assente, rischia l'estromissione. Ma l'ex fotografo dei vip, accusato di diffamazione, insiste: "La separazione dalla moglie potrebbe far emergere una nuova verità". Per Perisic ordinato ...L'esterno del Tottenham non si è presentato all'udienza a Milano, la giudice usa la mano pesante: la prossima volta sarà accompagnato dalle forze dell'ordine ...