Price cap sul gas | la confusione aumenta Lettera dei ministri europei alla Commissione | “Lo vogliamo ma le opinioni divergono”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Applicare un tetto massimo o un corridoio al prezzo” del gas “sul mercato all’ingrosso”. Lo si legge nel documento congiunto firmato dai 27dell’Energiariuniti a Praga e direttoUe. “Lesu questa opzione” e sul fatto che “tale misura sia possibile ed economicamente efficiente o se possa portare a razionamento, arbitraggio o sussidi”, evidenziano iche chiedono di studiare l’opzione di modificare i riferimenti all’indice Ttf nei contratti pertinenti attraverso una misura legale e/o regolamentare dell’Ue” rimarcando, però, come anche in questo caso “le”. Una missiva non esattamente granitica insomma a cui lareplica in maniera ...

Secondo Putin, introdurre il "" rischia di portare ad altri tetti, in altri settori dell'economia, fino ad arrivare a distruggere l'economia di mercato e a minacciare il benessere di ...Quanto al, Simson pare dell'idea della Germania: "Riteniamo che negoziare il prezzo con i fornitori" sia una opzione "migliore" ma se, ciò non fosse possibile, la Commissione valuta "un ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Putin ha dichiarato che la Russia non fornirà gas ai Paesi che sceglieranno di aderire al price cap ed è tornato a scagliarsi contro l’Occidente. In occasione di una conferenza sull’energia ...