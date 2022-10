Prezzo del Gas | la Francia accusa gli Usa | “Lo paghiamo il quadruplo rispetto alle industrie americane”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ‘Non possiamo accettare che il nostro partner americano venda il gas a unquatto volte quello al quale vende agli industriali’ americani”. Arrivano dalla, attraverso le parole del ministro dell’economia Bruno Le Maire, pesanti accuse nei confronti degli Usa. “Il conflitto in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e a un indebolimento della Ue” ha detto il ministro dell’Economia intervenendo in Parlamento. Per questo, ha spiegato ancora Le Maire,prese con la caotica situazione francese dovuta anche allo sciopero delle raffinerie, “dobbiamo trovare rapporti economici più equilibrati tra i nostriati americani e il continente europeo”. LEGGI ANCHE Caro carburanti, nuovo allarme: ecco cosa accadrà senza la proroga del taglio delle accise Consumi sotto assedio, ...

