Presidenza delle Camere | c' è accordo di maggioranza - Attesa per nuovo vertice | Giorgia Meloni incontra Salvini e Berlusconi

Salvini annuncia nel pomeriggio un consiglio federale della Lega. Intanto Silvio Berlusconi torna al Senato per le pratiche di ...Ora sembra che un accordo sulle presidenzeCamere ci sia. L'annuncio arriva dal consigliere ... La Lega, però in compenso, otterrebbe ladi Montecitorio per Riccardo Molinari. In ogni ...Il programma dei lavori prevede gli interventi di: Katia Perna, segretaria della Flc Cgil Sicilia, con una relazione sul tema "Programmazione e gestione delle risorse del Pnrr nel contesto siciliano"; ...Gli anatomo-patologici sono sempre più importanti nella gestione di gravi e diffuse malattie ma rischiano di ridursi fortemente come categoria. In cinque anni, infatti, il numero di questi professioni ...