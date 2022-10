Prenditi cura delle tue ossa | consulti gratuiti per l’osteoporosi

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In occasione della Giornata Mondiale deldel 20 ottobre, gli ospedali Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli di Bergamo e il centro medico Humanitas Medical Care di Almé offronoper la salutee prevenire: appuntamento venerdì 14 ottobre, 21 ottobre e 22 ottobre con i loro specialisti. Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://www.eventbrite.com/cc/giornata-mondiale-osteoporosi--1273599 Che cos’èè una malattia metabolica dell’osso molto diffusa: colpisce il 33%donne tra i 60 e i 70 anni di età, il 66% di quelle al di sopra degli 80 anni ed è relativamente meno diffusa negli uomini ...

