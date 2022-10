Polonia | perdita in oleodotto strategico che porta petrolio da Russia a Europa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’operatore polacco Pern ha indicato di aver rilevato unain una linea dell’Druzhba, che trasdallaall’. A rire la notizia sono media internazionale che spiegano anche come al momento le cause dellasiano sconosciute. Secondo il viceministro del clima e dell’ambiente polacco Adam Guibourge-Czetwertynski, le autorità di Varsavia stanno indagando. La falla è stata rilevata nella tarda serata di ieri, lunedì 11 ottobre, in una sezione del tubo a circa 70 chilometri dalla città di Plock, nellacentrale. La seconda linea dell’e altri elementi dell’infrastruttura di Pern funzionano normalmente. L’Druzhba rifornisce anche ...

Mentre i servizi di emergenza polacchi stanno lavorando per riparare la, lacontinua a ricevere petrolio dalla Russia