Polestar 3 - Suv | elettrica | hi-tech | vuole prendersi l' Europa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Con il debutto della 3, il marchioavvia una nuova fase della sua offensiva: non solo entra nel segmento destinato ai grandi volumi delle Suv di taglia media, ma annuncia anche l'ingresso in nuovi mercati strategici, tra i quali figura anche l'Italia. Per il momento è stato annunciato un prezzo in Germania a partire da 89.900 euro, ma presto conosceremo anche le specifiche per il nostro Paese. Gli ordini per il nuovo modello della Casa svedese si apriranno immediatamente: la produzione verrà avviata in Cina nel corso del 2023, mentre la fabbrica americana inizierà a costruire la 3 a partire dall'anno successivo. Minimalista. La3 si presenta con un design coerente con quello della berlina 2, ma allo stesso tempo ricco di spunti personali: la vettura, con abitacolo a cinque posti, è lunga 4,9 metri, con un passo di 2,98 metri e ...

Non rimane, dunque, che attendere novità che potrebbero arrivare magari già con l'imminente debutto delelettrico3 . Alexander Lutz , Amministratore DelegatoAutomotive Italy ...Le prime forniture per il noleggio riguarderanno la Atto 3 , piccoloelettrico progettato per ... Si aggiungeranno a 100.000 BEV Tesla e 65.000. Secondo i programmi, le prime auto ... Polestar 3, il SUV elettrico iperconnesso è anche per l’Italia Polestar has just debuted its new full-size electric SUV at a special event in Copenhagen, Denmark, as the high-end Volvo spinoff looks to expand its lineup and further establish itself in the ...Swedish carmaker Polestar announced on Wednesday a new ...