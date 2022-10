Più aiuti riceveremo e prima finirà la guerra Zelensky batte cassa Quanti soldi servono

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «L'Ucraina ha bisogno di 57 miliardi di dollari per coprire il deficit di bilancio l'anno prossimo e per ricostruire infrastrutture cruciali ed energetiche». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr, intervenendo in video collegamento alle riunioni di Fmi e Banca Mondiale.ha anche chiesto un limite di credito di 5 miliardi per l'acquisto di gas e carbone., dunque, chiede aiuto al consesso internazionale dei Paesi coinvolti nell'assistenza a Kiev. Secondo il presidente dell'Ucraina, piùarriveranno al suo Paese eil conflitto in corso. «Più assistenza riceve ora l'Ucraina elacrudele» scatenata dalla Russia, senza che «si diffonda in altri Paesi». Lo ha detto il ...