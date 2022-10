Piove | il trailer ufficiale del nuovo dramma-horror di Paolo Strippoli

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ecco ildi, la nuova pellicola diche arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 10 Novembre 2022. Grazie a Fandango possiamo presentarvi in esclusiva ildi, ildiambientato in una Roma costantemente sul punto di esplodere. Il film nasce dalla scrittura di Jacopo Del Giudice vincitore condella 32° edizione del Premio Franco Solinas. Dopo aver vinto il premio per la Miglior Regia al Festival di Taormina 2021, con il film d'esordio A ClassicStory,torna con una pellicola ambientata in una terrificante Roma ...