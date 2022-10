Petra 2 | il nuovo episodio Nido Vuoto arriva stasera su Sky

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)su Sky la nuova storia di- Seconda stagione dal titolo, disponibile in prima tvalle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K.su Sky la nuova storia di- Seconda stagione dal titolo, disponibile in prima tvalle 21.15 in esclusiva su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K., la produzione targata Sky Original prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM, con protagonista Paola Cortellesi e la regia di Maria Sole Tognazzi, ritorna a grande richiesta con un nuovissimo. Al centro della storia Il furto di una pistola molto importante innesca una catena di ...