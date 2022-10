Perdita da oleodotto che porta petrolio da Russia in Europa

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le autorità polacche indagano dopo unadi, rilevata nelle scorse ore, nell’di Druzhba, cruciale per la fornitura di greggio dallaall’centrale. Per ora non sono chiare le cause. Laè stata individuata a circa 70 chilometri dalla città polacca di Plock e riguarda una delle due linee dell’, mentre l’altra funziona normalmente, secondo un comunicato dell’operatore polacco Pern. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Individuata a circa 70 chilometri dalla città polacca di Plock, per ora non sono chiare le cause Le autorità polacche indagano dopo unadi petrolio, rilevata nelle scorse ore, nell'di Druzhba, cruciale per la fornitura di greggio dalla Russia all'Europa centrale. Per ora non sono chiare le cause. Laè stata ...Intanto, l 'operatore polacco Pern ha dichiarato di aver rilevato unain una linea dell'Druzhba, che trasporta petrolio dalla Russia all'Europa : lo riferiscono i media ...