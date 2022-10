(Di mercoledì 12 ottobre 2022) AGI - L'87% degli utenti italiani didichiara che aver visto contenuti di PMI sulla piattaforma li ha spinti ad acquistare di più dalle aziende locali. Il 61% delle PMIintervistate dichiara di avere aver allargato il proprio bacino di consumatori grazie alla piattaforma. L'83% delle PMIha detto anche che fare pubblicità sul social dei video brevi spinge a pensare in modi innovativi e il 51% ha adattato la propria strategia di marketing per attrarre nuovi pubblici su. Sono alcuni dei dati di due analisi sull'impatto della piattaforma di Bytedance sulle PMI: la prima dalla prospettiva della community, la seconda da quella dei professionisti del marketing. La prima ricerca è stata condotta da InSites Consulting in Italia su un campione di 600 persone, di età compresa tra i 18 e i 45 ...

AGI - Agenzia Italia

...misura di sostegno economico attivata dal Ministero del Turismo per il consolidamento delle... L'agriturismo svolge un ruolo centrale per la vacanza Made in Italycontribuisce in modo ...... lenon sono in grado di assorbire questi aumenti al proprio interno, così saranno costrette ad ...il taglio dell'Iva riguarderebbe tutti, anche chi può fare a meno di questo aiuto, ... Perché le Pmi italiane hanno deciso di puntare su TikTok